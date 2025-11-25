НАБУ о "Мидасе": будут еще подозрения, приоритетной для фигурантов была "темная" энергетика

"Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались", - заявил Кривонос.

По его словам, после сопоставления аудиозаписей с финансовым следом, финансовыми перечислениями или с изъятой документацией, уже можно говорить, что для следователей многие вещи становятся более понятными.

"И в досудебном расследовании, я глубоко уверен, что мы имеем еще подозреваемых по этому делу, и это дело будет расширяться", - добавил он.

Директор НАБУ также подчеркнул, что сейчас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования, как оказывается.