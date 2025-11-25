ua en ru
НАБУ про "Мідас": будуть ще підозри, пріоритетною для фігурантів була "темна" енергетика

Вівторок 25 листопада 2025 13:05
UA EN RU
НАБУ про "Мідас": будуть ще підозри, пріоритетною для фігурантів була "темна" енергетика Фото: Семен Кривонос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

До підозрюваних у операції "Мідас" гроші надходили не лише з енергетики. Через нові деталі слідства кількість підозрюваних з часом буде збільшуватись.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

"Тепер що відбувається? Відбуваються два треки. Це прослуховування записів, які були, тому що за ці три тисячі годин звучали різні імена, різні назви компаній, різні події озвучувалися", - заявив Кривонос.

За його словами, після співставлення аудіозаписів із фінансовим слідом, фінансовими перерахуваннями або з вилученою документацією, вже можна говорити, що для слідчих багато речей стає більш зрозумілими.

"І у досудовому розслідуванні, я глибоко впевнений, що ми маємо ще підозрюваних у цій справі, і ця справа буде розширюватися", - додав він.

Директор НАБУ також підкреслив, що зараз є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш "темна" на сьогоднішній день в частині регулювання, як виявляється.

Операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.

Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.

Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.

Також раніше у Державному бюро розслідувань зазначили, що найближчим часом перевірять, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".

