НАБУ о "Мидасе": будут еще подозрения, приоритетной для фигурантов была "темная" энергетика
К подозреваемым в операции "Мидас" деньги поступали не только из энергетики. Из-за новых деталей следствия количество подозреваемых со временем будет увеличиваться.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.
"Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались", - заявил Кривонос.
По его словам, после сопоставления аудиозаписей с финансовым следом, финансовыми перечислениями или с изъятой документацией, уже можно говорить, что для следователей многие вещи становятся более понятными.
"И в досудебном расследовании, я глубоко уверен, что мы имеем еще подозреваемых по этому делу, и это дело будет расширяться", - добавил он.
Директор НАБУ также подчеркнул, что сейчас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования, как оказывается.
Операция "Мидас"
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.
Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.
После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.
Также ранее в Государственном бюро расследований отметили, что в ближайшее время проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".