ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАБУ о "Мидасе": будут еще подозрения, приоритетной для фигурантов была "темная" энергетика

Вторник 25 ноября 2025 13:05
UA EN RU
НАБУ о "Мидасе": будут еще подозрения, приоритетной для фигурантов была "темная" энергетика Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

К подозреваемым в операции "Мидас" деньги поступали не только из энергетики. Из-за новых деталей следствия количество подозреваемых со временем будет увеличиваться.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

"Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались", - заявил Кривонос.

По его словам, после сопоставления аудиозаписей с финансовым следом, финансовыми перечислениями или с изъятой документацией, уже можно говорить, что для следователей многие вещи становятся более понятными.

"И в досудебном расследовании, я глубоко уверен, что мы имеем еще подозреваемых по этому делу, и это дело будет расширяться", - добавил он.

Директор НАБУ также подчеркнул, что сейчас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования, как оказывается.

Операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.

Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

Также ранее в Государственном бюро расследований отметили, что в ближайшее время проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Коррупция
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины