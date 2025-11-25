НАБУ о "Мидасе": будут еще подозрения, приоритетной для фигурантов была "темная" энергетика

К подозреваемым в операции "Мидас" деньги поступали не только из энергетики. Из-за новых деталей следствия количество подозреваемых со временем будет увеличиваться.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

"Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались", - заявил Кривонос.

По его словам, после сопоставления аудиозаписей с финансовым следом, финансовыми перечислениями или с изъятой документацией, уже можно говорить, что для следователей многие вещи становятся более понятными.

"И в досудебном расследовании, я глубоко уверен, что мы имеем еще подозреваемых по этому делу, и это дело будет расширяться", - добавил он.

Директор НАБУ также подчеркнул, что сейчас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования, как оказывается.