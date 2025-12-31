НАБУ і САП завершили слідство стосовно Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні

НАБУ не розкриває ім'я про кого йдеться, однак ймовірно - мова про Олексія Чернишова, котрий проходить підозрюваним у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього очільника Міністерства розвитку громад та територій.

Як встановили правоохоронці, міністр разом із держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою державного підприємства створили умови для передачі земельної ділянки цьому ДП. Надалі підприємство у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з визначеною забудовником компанією.

Корупційна схема

Згідно з договорами, забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир пропорційно вартості земельної ділянки. Однак, щоб мінімізувати цю частку, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже у п’ять разів дешевше за ринкову вартість. Різниця між реальною та заниженою оцінкою перевищила 1 млрд гривень, саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості.

Реалізації схеми завадив арешт земельної ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Слідство також встановило, що за сприяння в оборудці забудовник надав міністру та визначеним ним особам знижки на квартири у вже збудованих житлових комплексах. З урахуванням таких знижок вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій ціні близько 30 тисяч гривень за кв. м.

Таким чином, за даними правоохоронців, колишній міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижок на загальну суму понад 14,5 млн гривень. На більшість незаконно одержаних квартир накладено арешт.