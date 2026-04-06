САП підозрює нардепа у збагаченні на 13 млн грн: про кого мова

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в незаконному збагаченні майже на 13 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП в Telegram.
Читайте також: Апеляція поставила крапку у справі Насірова: який вирок отримав ексглава ДФС
Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа Олександра Качного.
Він підозрюється у незаконному збагаченні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, у 2020-2021 роках фігурант придбав майно, вартість якого на 12,7 млн грн перевищила його законні доходи.
Ідеться про таке майно:
Слідство встановило: попри те що майно формально записали на іншу людину, нардеп із грудня 2021 року жив у київській квартирі сам. Усіма ремонтними роботами він керував особисто та розраховувався за них готівкою.
Олександр Сталіноленович Качний - народний депутат України IX скликання. Народився 23 жовтня 1968 року в місті Ржищів Київської області.
Обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Після заборони партії у 2022 році увійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир". Є членом Комітету ВРУ з питань бюджету.
Очолював Київську обласну раду з травня 2010 по лютий 2014 року. Раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2006–2010).
Протягом кар'єри належав до Соціалістичної партії України, "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".
Зокрема, нещодавно суд визнав винною народну депутатку Людмилу Марченко - вона організовувала за хабарі виїзд чоловіків за кордон і навіть викидала гроші через паркан. Разом із помічницею вона отримала по 2 роки в'язниці.
Зокрема, нещодавно суд визнав винною народну депутатку Людмилу Марченко - вона організовувала за хабарі виїзд чоловіків за кордон і навіть викидала гроші через паркан. Разом із помічницею вона отримала по 2 роки в'язниці.
ВАКС збільшив заставу народній депутатці Анні Скороход, яку підозрюють у спробі отримати 250 тисяч доларів за вплив на санкційні рішення РНБО. Слідство встановило, що вона залучила до схеми помічника та кількох посередників.