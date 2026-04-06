САП підозрює нардепа у збагаченні на 13 млн грн: про кого мова

18:42 06.04.2026 Пн
2 хв
Народний обранець придбав елітну нерухомість
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Купив квартиру в центрі Києва: нардепу Качному готують підозру (Getty Images)

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в незаконному збагаченні майже на 13 мільйонів гривень.

Що йому інкримінують

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа Олександра Качного.

Він підозрюється у незаконному збагаченні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, у 2020-2021 роках фігурант придбав майно, вартість якого на 12,7 млн грн перевищила його законні доходи.

Ідеться про таке майно:

  • квартира у центрі Києва площею 132,6 кв. м - вартість 5,632 млн грн;
  • елітний ремонт і облаштування цієї квартири - 5,656 млн грн;
  • котедж і земельна ділянка в курортному Коблевому - 1,694 млн грн.

Майно оформили на знайомого

Слідство встановило: попри те що майно формально записали на іншу людину, нардеп із грудня 2021 року жив у київській квартирі сам. Усіма ремонтними роботами він керував особисто та розраховувався за них готівкою.

Хто такий нардеп Качний

Фото: чинному нардепу Качному повідомили про підозру (parlament.ua)

Олександр Сталіноленович Качний - народний депутат України IX скликання. Народився 23 жовтня 1968 року в місті Ржищів Київської області.

Обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Після заборони партії у 2022 році увійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир". Є членом Комітету ВРУ з питань бюджету.

Очолював Київську обласну раду з травня 2010 по лютий 2014 року. Раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2006–2010).

Протягом кар'єри належав до Соціалістичної партії України, "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про інші резонансні справи проти народних депутатів, пов'язані з незаконним збагаченням та приховуванням активів.

Зокрема, нещодавно суд визнав винною народну депутатку Людмилу Марченко - вона організовувала за хабарі виїзд чоловіків за кордон і навіть викидала гроші через паркан. Разом із помічницею вона отримала по 2 роки в'язниці.

ВАКС збільшив заставу народній депутатці Анні Скороход, яку підозрюють у спробі отримати 250 тисяч доларів за вплив на санкційні рішення РНБО. Слідство встановило, що вона залучила до схеми помічника та кількох посередників.

