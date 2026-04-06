Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

САП подозревает нардепа в обогащении на 13 млн грн: о ком речь

18:42 06.04.2026 Пн
2 мин
Народный избранник приобрел элитную недвижимость
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: Купил квартиру в центре Киева: нардепу Качному готовят подозрение (Getty Images)

Действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении почти на 13 миллионов гривен.

Что ему инкриминируют

Правоохранители не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о нардепе Александре Качном.

Он подозревается в незаконном обогащении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в 2020-2021 годах фигурант приобрел имущество, стоимость которого на 12,7 млн грн превысила его законные доходы.

Речь идет о таком имуществе:

  • квартира в центре Киева площадью 132,6 кв. м - стоимость 5,632 млн грн;
  • элитный ремонт и обустройство этой квартиры - 5,656 млн грн;
  • коттедж и земельный участок в курортном Коблево - 1,694 млн грн.

Имущество оформили на знакомого

Следствие установило: несмотря на то что имущество формально записали на другого человека, нардеп с декабря 2021 года жил в киевской квартире сам. Всеми ремонтными работами он руководил лично и рассчитывался за них наличными.

Кто такой нардеп Качный

Фото: действующему нардепу Качному сообщили о подозрении (parlament.ua)

Александр Сталиноленович Качный - народный депутат Украины IX созыва. Родился 23 октября 1968 года в городе Ржищев Киевской области.

Избран в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). После запрета партии в 2022 году вошел в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Является членом Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Возглавлял Киевский областной совет с мая 2010 по февраль 2014 года. Ранее занимал должность первого заместителя председателя облсовета (2006-2010).

На протяжении карьеры принадлежал к Социалистической партии Украины, "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о других резонансных делах против народных депутатов, связанных с незаконным обогащением и сокрытием активов.

В частности, недавно суд признал виновной народного депутата Людмилу Марченко - она организовывала за взятки выезд мужчин за границу и даже выбрасывала деньги через забор. Вместе с помощницей она получила по 2 года тюрьмы.

ВАКС увеличил залог народному депутату Анне Скороход, которую подозревают в попытке получить 250 тысяч долларов за влияние на санкционные решения СНБО. Следствие установило, что она привлекла к схеме помощника и нескольких посредников.

