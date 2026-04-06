САП подозревает нардепа в обогащении на 13 млн грн: о ком речь
Действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении почти на 13 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.
Что ему инкриминируют
Правоохранители не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о нардепе Александре Качном.
Он подозревается в незаконном обогащении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, в 2020-2021 годах фигурант приобрел имущество, стоимость которого на 12,7 млн грн превысила его законные доходы.
Речь идет о таком имуществе:
- квартира в центре Киева площадью 132,6 кв. м - стоимость 5,632 млн грн;
- элитный ремонт и обустройство этой квартиры - 5,656 млн грн;
- коттедж и земельный участок в курортном Коблево - 1,694 млн грн.
Имущество оформили на знакомого
Следствие установило: несмотря на то что имущество формально записали на другого человека, нардеп с декабря 2021 года жил в киевской квартире сам. Всеми ремонтными работами он руководил лично и рассчитывался за них наличными.
Кто такой нардеп Качный
Александр Сталиноленович Качный - народный депутат Украины IX созыва.
Александр Сталиноленович Качный - народный депутат Украины IX созыва. Родился 23 октября 1968 года в городе Ржищев Киевской области.
Избран в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). После запрета партии в 2022 году вошел в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Является членом Комитета ВРУ по вопросам бюджета.
Возглавлял Киевский областной совет с мая 2010 по февраль 2014 года. Ранее занимал должность первого заместителя председателя облсовета (2006-2010).
На протяжении карьеры принадлежал к Социалистической партии Украины, "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".
