Набсовет "Нафтогаза" согласился продлить свои контракты еще на год

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласился продлить свои контракты. Все пятеро членов будут переназначены еще минимум на один год.
Об этом на заседании правительства заявила глава набсовета Клэр Споттисвуд.
"Мы разделяем общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности. Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до одного года на условиях наших предыдущих контрактов. И это основывается на дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству", - заявила она.
По ее словам, наблюдательный совет готов рассмотреть любые предложения главы правления НАК Юрия Витренко по реализации дорожной программы.
Напомним, на прошлой неделе, согласно процедуре, пятеро членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия, поскольку ранее подавали соответствующие заявления.
Это произошло после того, как правительство отстранило наблюдательный совет, чтобы увольить Андрея Коболева с должности главы правления НАК. На его место назначили Юрия Витренко, контракт с ним подписали на год, но в будущем в компании должны провести конкурс.
Подробнее о кадровой перестановке в НАК читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".