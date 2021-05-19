Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася продовжити свої контракти ще на рік

Наглядова рада НАК " Нафтогаз України" погодилася продовжити свої контракти. Всі п'ятеро членів будуть перепризначені ще мінімум на один рік.

"Ми поділяємо спільну мету захистити інтереси "Нафтогазу" і забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на термін до одного року на умовах наших попередніх контрактів. І це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду", - заявила вона.

Нагадаємо, минулого тижня, згідно з процедурою, п'ятеро членів Наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження, оскільки раніше подавали відповідні заяви.

Це сталося після того, як уряд відсторонив наглядову раду, щоб звільнити Андрія Коболєва з посади голови правління НАК. На його місце призначили Юрія Вітренка, контракт з ним підписали на рік, але в майбутньому в компанії мають провести конкурс.

Детальніше про кадрову перестановку в НАК читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".