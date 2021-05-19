Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася продовжити свої контракти ще на рік

Наглядова рада НАК " Нафтогаз України" погодилася продовжити свої контракти. Всі п'ятеро членів будуть перепризначені ще мінімум на один рік.
Про це на засіданні уряду заявила голова наглядової ради Клер Споттісвуд.
"Ми поділяємо спільну мету захистити інтереси "Нафтогазу" і забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на термін до одного року на умовах наших попередніх контрактів. І це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду", - заявила вона.
За її словами, наглядова рада готова розглянути будь-які пропозиції голови правління НАК Юрія Вітренка щодо реалізації дорожньої програми.
Нагадаємо, минулого тижня, згідно з процедурою, п'ятеро членів Наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження, оскільки раніше подавали відповідні заяви.
Це сталося після того, як уряд відсторонив наглядову раду, щоб звільнити Андрія Коболєва з посади голови правління НАК. На його місце призначили Юрія Вітренка, контракт з ним підписали на рік, але в майбутньому в компанії мають провести конкурс.
Детальніше про кадрову перестановку в НАК читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".