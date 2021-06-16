Наглядова рада "Нафтогазу" збереться для відсторонення Вітренка від посади

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд скликала позачергове засідання Ради, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов'язків голови правління компанії. Рада збереться у зв'язку з приписом Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Я скликала позачергове засідання Наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - зазначила Споттісвуд.

Споттісвуд вже обговорила ситуацію з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та Міністром юстиції України Денисом Малюською.

"Негайно обговорила ситуацію з акціонером - урядом України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром юстиції взяли участь в обговоренні від імені Кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр України зобов'язався прийняти остаточне рішення, в тому числі вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як належить, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року", - заявила Споттісвуд.

Водночас голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав, що наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала, повідомили в прес-службі НАК.