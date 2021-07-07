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Набсовет "Нафтогаза" отказался принимать решение по Витренко по требованию НАПК

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Украина, Среда 07 июля 2021 17:35
Набсовет "Нафтогаза" отказался принимать решение по Витренко по требованию НАПК Фото: наблюдательный совет "Нафтогаза" ответил на предписание НАПК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдательный совет "Нафтогаза" отказался принимать решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы правления компании. В наблюдательном совете мотивировали это тем, что предписание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции с соответствующим требованием сейчас заморожено судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталью Бойко.

По ее словам, наблюдательный совет "Нафтогаза" вчера провел внеочередное заседание. Она опубликовала текст решения наблюдательного совета по результатам заседания.

"Мы признаем тот факт, что действие предписания НАЗК № 31-02/62/21, внесенного 01 июля 2021 года, было остановлено 05 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу № 640/18576/21 на основании обращения Витренко", - говорится в тексте.

Бойко добавила, что наблюдательный совет обеспокоен неопределенностью относительно ситуации с назначением Витренко главой правления "Нафтогаза".

Напомним, вчера Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК по Витренко.

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Юрий Витренко Нафтогаз Украины
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