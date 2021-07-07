Наглядова рада "Нафтогазу" відмовилася ухвалювати рішення щодо Вітренка на вимогу НАЗК
Наглядова рада "Нафтогазу" відмовилася ухвалювати рішення щодо звільнення Юрія Вітренка з посади глави правління компанії. У наглядовій раді мотивували це тим, що припис Нацагентства з питань запобігання корупції з відповідною вимогою зараз заморожений судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Нафтогазу" Наталію Бойко.
За її словами, наглядова рада "Нафтогазу" вчора провела позачергове засідання. Вона опублікувала текст рішення наглядової ради за результатами засідання.
"Ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК № 31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 640/18576/21 на підставі звернення Вітренка", - йдеться в тексті.
Бойко додала, що наглядова рада стурбована невизначеністю щодо ситуації з призначенням Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Нагадаємо, вчора Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису НАЗК щодо Вітренка.