Отечность конечностей, синяки и плохой слух: WSJ написала о признаках старения Трампа

Президент США Дональд Трамп признал, что принимает высокие дозы аспирина, имеет отеки конечностей и периодически сталкивается с трудностями со слухом. Однако он настаивает, что находится в хорошей форме.

По словам Трампа, он ежедневно принимает много аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на рекомендации врачей снизить дозу. Президент США признал, что это приводит к появлению кровоподтеков, в том числе на руках, которые иногда приходится маскировать косметикой. В то же время он отказывается снижать дозировку, объясняя это тем, что принимает препарат более 25 лет.

Также глава Белого дома подтвердил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отеков косточек, однако впоследствии отказался от них, поскольку они ему "не понравились".

Кроме этого, в материале издания говорится, что у политика иногда проблемы со слухом - собеседникам приходится говорить громче, особенно во время многолюдных мероприятий. Сам Трамп отрицает серьезные нарушения слуха и утверждает, что трудности возникают только в шумных помещениях.

В октябре американский лидер прошел обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости с помощью компьютерной томографии. По словам его врача Шона Барбабеллы, никаких отклонений не было обнаружено. В то же время Трамп признался, что сожалеет об этом обследовании, поскольку оно привлекло лишнее внимание к его здоровью.

Врач Белого дома заявил, что президент находится в "исключительно хорошем состоянии" и полностью пригоден к исполнению обязанностей главы государства. По результатам анализа ЭКГ, сердечный возраст Трампа был оценен на уровне 65 лет, хотя ему 79.