Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком

Огірки по-корейськи - це гостра та ароматна закуска, яка чудово доповнює будь-яку страву. У цьому рецепті поєднуються свіжі овочі, часник, спеції та ароматна заправка, що надає огіркам яскравого смаку та характерної хрусткості.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Огірки зі шкіркою потрібно помити, розрізати навпіл, а тоді нарізаємо "грубими брусочками".
Далі складіть їх й щільний пакет, який можна закрити.
Після нарізаємо цибулю і разом з кунжутом, червоним перцем, соєвим соусом, оцетом, цукром та вичавленим часником додаємо у пакет до огірків.
Пакет потрібно міцно закрити та ретельно перемішати. Залиште огірки маринуватись у холодильнику на 30 хвилин. Чим довше вони стоять, тим смачнішими виходять.
