Надоели банальные салаты? Приготовьте огурцы по-корейски, которые удивят своим вкусом

Огурцы по-корейски

Ингредиенты:

огурцы - 500 г

кунжут - 2 ст. л

соль - 1 ч.л

хлопья красного перца - 1 ч.л

соевый соус - 2 ст.л

уксус - 1 ст.л

сахар - 1 ч.л

лук

чеснок - 2 зубчика

Легкий способ приготовления

Огурцы со шкуркой нужно помыть, разрезать пополам, а тогда нарезаем "грубыми брусочками".

Приготовление огурцов по-корейски (фото: кадр из видео)

Далее сложите их и плотный пакет, который можно закрыть.

После нарезаем лук и вместе с кунжутом, красным перцем, соевым соусом, оцетом, сахаром и выжатым чесноком добавляем в пакет к огурцам.

Пакет нужно крепко закрыть и тщательно перемешать. Оставьте огурцы мариноваться в холодильнике на 30 минут. Чем дольше они стоят, тем вкуснее получаются.

