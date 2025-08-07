RU

Надоели банальные салаты? Приготовьте огурцы по-корейски, которые удивят своим вкусом

Рецепт вкусных огурцов по-корейски (коллаж: РБК-Украина с кадрами из видео Лилии Цвит)
Автор: Татьяна Самарук

Огурцы по-корейски - это острая и ароматная закуска, которая прекрасно дополняет любое блюдо. В этом рецепте сочетаются свежие овощи, чеснок, специи и ароматная заправка, которая придает огурцам яркий вкус и характерную хрусткость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилия Цвит.

Огурцы по-корейски

Ингредиенты:

  • огурцы - 500 г
  • кунжут - 2 ст. л
  • соль - 1 ч.л
  • хлопья красного перца - 1 ч.л
  • соевый соус - 2 ст.л
  • уксус - 1 ст.л
  • сахар - 1 ч.л
  • лук
  • чеснок - 2 зубчика

Легкий способ приготовления

Огурцы со шкуркой нужно помыть, разрезать пополам, а тогда нарезаем "грубыми брусочками".

Приготовление огурцов по-корейски (фото: кадр из видео)

Далее сложите их и плотный пакет, который можно закрыть.

Приготовление огурцов по-корейски (фото: кадр из видео)

После нарезаем лук и вместе с кунжутом, красным перцем, соевым соусом, оцетом, сахаром и выжатым чесноком добавляем в пакет к огурцам.

Огурцы по-корейски (фото: кадр из видео)

Пакет нужно крепко закрыть и тщательно перемешать. Оставьте огурцы мариноваться в холодильнике на 30 минут. Чем дольше они стоят, тем вкуснее получаются.

Огурцы по-корейски (фото: кадр из видео)

 

