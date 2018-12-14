Наглядову раду "Укрпошти" очолив бельгієць з досвідом приватизації в Румунії

Фото: Наглядова ради "Укрпошти", в центрі - Бенуа Плеска (mtu.gov.ua)

Бельгієць Бенуа Плеска працював в Національній поштовій службі Румунії і готував компанію до приватизації

Члени наглядової ради "Укрпошти" на своєму першому засіданні 14 грудня обрали головою ради Бенуа Плеска. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, під час зборів також сформовані комітет з питань аудиту, головою якого обрано Якуба Карновскі, комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам товариства, головою якого обрано Оксану Волчко, комітет з цифрової трансформації, головою якого обрано Олександра Озерана, комітет з поштової логістики та посилок, головою якого обрано Йона Салювеера.

Як зазначили в "Укрпошті", Бенуа Плеска / Benoit Pleska (Бельгія) має більше 20 років досвіду роботи на управлінських позиціях та в якості члена і голови правління в міжнародних компаніях в Східній та Західній Європі, в тому числі в Україні. Мав досвід роботи в Національній поштовій службі Румунії, у якій на той час працювало 29 тисяч співробітників. Зокрема, готував компанію до приватизації, керував процесом фінансової реструктуризації її боргів.

Нагадаємо, кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядовій раді ПАТ "Укрпошта" були погоджені Кабінетом міністрів 10 жовтня 2018 року. Незалежними членами наглядової ради компанії призначено: Бенуа Плеска (Бельгія), Йона Салювеер (Естонія), Якуб Карновскі (Польща), Томі Дженсен (Данія), Оксана Волчко (Україна), а представниками держави - Олександр Озеран і Юрій Тустановський.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде.