Коболев снова возглавил наблюдательный совет "Укрнафты"

За его назначение проголосовали более 99% кворума

Акционеры ПАО "Укрнафта" переизбрали состав наблюдательного совета компании и выбрали его председателем главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Соответствующее решение было принято сегодня во время общего собрания акционеров компании, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня, 14 июня, были прекращены полномочия предыдущего состава наблюдательного совета и переизбран новый состав сроком на три года со дня принятия решения.

В состав наблюдательного совета "Укрнафты" вошли:

Коболев Андрей Владимирович (председатель);

Витренко Юрий Юрьевич;

Коновец Сергей Александрович;

Теклюк Ярослав Владимирович; Пожидаев Константин Николаевич;

Загнитко Полина Михайловна;

Емцев Владимир Александрович;

Юхименко Максим Петрович;

Лазоренко Владислав Петрович;

Uriel Tzvi Laber (Уриэл Цви Лейбер);

Maria Pitta (Мария Питта).

За избрание Коболева председателем наблюдательного совета "Укрнафты" проголосовало более 99% голосов от кворума.

Напомним, в ПАО "Укрнафта" проводят оценку возможности продажи части активов компании для покрытия большой задолженности по уплате налогов и сборов.