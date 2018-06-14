Коболев снова возглавил наблюдательный совет "Укрнафты"

За его назначение проголосовали более 99% кворума
Акционеры ПАО "Укрнафта" переизбрали состав наблюдательного совета компании и выбрали его председателем главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Соответствующее решение было принято сегодня во время общего собрания акционеров компании, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, сегодня, 14 июня, были прекращены полномочия предыдущего состава наблюдательного совета и переизбран новый состав сроком на три года со дня принятия решения.
В состав наблюдательного совета "Укрнафты" вошли:
Коболев Андрей Владимирович (председатель);
Витренко Юрий Юрьевич;
Коновец Сергей Александрович;
Теклюк Ярослав Владимирович; Пожидаев Константин Николаевич;
Загнитко Полина Михайловна;
Емцев Владимир Александрович;
Юхименко Максим Петрович;
Лазоренко Владислав Петрович;
Uriel Tzvi Laber (Уриэл Цви Лейбер);
Maria Pitta (Мария Питта).
За избрание Коболева председателем наблюдательного совета "Укрнафты" проголосовало более 99% голосов от кворума.
Напомним, в ПАО "Укрнафта" проводят оценку возможности продажи части активов компании для покрытия большой задолженности по уплате налогов и сборов.