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Глава ПАСЕ: Украина обязана пригласить наших наблюдателей на выборы

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 16:41
Глава ПАСЕ: Украина обязана пригласить наших наблюдателей на выборы
Фото: Лилиан Мори-Паскье (flickr.com pa)

Паскье готова обсудить улучшение отношений между ПАСЕ и Радой

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний. Об этом сказано в сообщении на сайте ПАСЕ.

Так, Паскье сожалеет, что Верховная рада Украины решила отозвать приглашение для наблюдателей от ПАСЕ для осуществления мониторинга внеочередных выборов в ВР, которые состоятся 21 июля. Она напомнила, что ассамблея имела длительную практику сотрудничества с Украиной в наблюдении за выборами, начиная с 1994 года, что создало возможность "существенно улучшить" нормативно-правовую базу и избирательные практики в Украине.

"Я должна обратить внимание, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - подчеркнула президент ПАСЕ.

Паскье заявила о готовности обсудить и улучшить отношения между ассамблеей, Верховной радой и делегацией ПАСЕ.

Напомним, во вторник спикер Верховной рады Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду. Парубий отметил, что подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

После этого делегации Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии покинули заседание ПАСЕ в знак протеста против возврата делегации России.

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