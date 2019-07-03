Спостерігачі ПАРЄ достроково припиняють роботу в Україні

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Спостерігачі ПАРЄ перебували в Києві 2 і 3 липня

Після відкликання запрошення на дострокові вибори до Верховної ради спостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Україні достроково завершують свою роботу. Про це повідомляє прес-служба асамблеї.

Зазначено, що делегація асамблеї перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів у Раду.

"У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліані Морі Паск'є, що Верховна рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборна делегація вирішила достроково припинити свою діяльність", - наголошується у повідомленні.

Зазначено, що всі заплановані спостерігачами ПАРЄ зустрічі були скасовані.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ для моніторингу виборчих кампаній.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок Парубій відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду.

Підкреслимо, в кінці червня ПАРЄ підтвердила повноваження делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів Ради Європи.