Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы и обстрелы в Докучаевске

Во время взрывов и обстрел по улице, по информации ОБСЕ, шли около 10 людей

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 16 июля зафиксировали взрывы и очереди из стрелкового оружия, которые прозвучали в 100 метрах от них. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете за 16 июля.

В частности, наблюдатели зафиксировали пять взрывов.

"Днем 16 июля, находясь на улице Центральной в жилом районе н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), команда миссии слышала 5 взрывов, оцененных как минометные выстрелы, а также 40 очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета примерно в 100 метрах к западу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре после этого наблюдатели видели, как около десяти человек, которые ранее шли по той же улице, начали бежать в поисках укрытия в ближайших зданиях.

"Позже в тот же день, находясь примерно в 4 км к востоку от Докучаевска, команда СММ слышала и видела многочисленные взрывы неопределенного происхождения в 3-7 км к юго-западу и западу, а также два клуба дыма (белого и черного), исходящие из Докучаевска и района вблизи населенного пункта соответственно", - указано в отчете.

Кроме того, при осуществлении мониторинга примерно в 3 км к юго-востоку от Докучаевска члены патруля СММ ОБСЕ слышали 17 взрывов неопределенного происхождения в 5-7 км к юго-западу и западу.

Сообщается, что с той же позиции команда СММ слышала и видела один взрыв в воздухе и один взрыв неопределенного происхождения в 3-7 км к юго-юго-западу, а также слышала три очереди из крупнокалиберного пулемета в 5 км к западу.

Напомним, 14 июня 2018 года возле Мариуполя в населенном пункте Пикузы боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ. По оценке миссии, обстрел имел предупредительный характер, в результате него никто не пострадал.

В конце июня Государственный департамент Соединенных Штатов призвал РФ прекратить преследования миссии ОБСЕ на востоке Украины.

