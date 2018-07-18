Спостерігачі ОБСЄ зафіксували вибухи й обстріли у Докучаєвську

Під час вибухів і обстріл по вулиці, за інформацією ОБСЄ, йшли близько 10 людей

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 16 липня зафіксували вибухи і черги зі стрілецької зброї, які прозвучали в 100 метрах від них. Про це повідомляє СММ ОБСЄ у своєму звіті за 16 липня.

Зокрема, спостерігачі зафіксували п'ять вибухів.

"Вдень 16 липня, перебуваючи на вулиці Центральній у житловому районі н. П. Докучаєвськ (непідконтрольний уряду, 30 км на північний захід від Донецька), команда місії чула 5 вибухів, оцінених як мінометні постріли, а також 40 черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета приблизно в 100 метрах на захід", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що незабаром після цього спостерігачі бачили, як близько десяти чоловік, які раніше йшли по тій же вулиці, почали бігти в пошуках укриття у найближчих будинках.

"Пізніше в той же день, перебуваючи приблизно в 4 км на схід від Докучаєвська, команда СММ чула і бачила численні вибухи невизначеного походження у 3-7 км на північний захід і захід, а також два клуби диму (білого і чорного), які виходили із Докучаєвська і району поблизу населеного пункту відповідно", - зазначено в звіті.

Крім того, при здійсненні моніторингу приблизно у 3 км на південний схід від Докучаєвська члени патруля СММ ОБСЄ чули 17 вибухів невизначеного походження в 5-7 км на північний захід і захід.

Повідомляється, що з тієї ж позиції команда СММ чула і бачила один вибух в повітрі і один вибух невизначеного походження в 3-7 км на південний-захід, а також чула три черги з великокаліберного кулемета в 5 км на захід.

Нагадаємо, 14 червня 2018 року поблизу Маріуполя у населеному пункті Пікуза бойовики обстріляли патруль СММ ОБСЄ. За оцінкою місії, обстріл мав попереджувальний характер, у результаті нього ніхто не постраждав.

У кінці червня Державний департамент Сполучених Штатів закликав РФ припинити переслідування місії ОБСЄ на сході України.