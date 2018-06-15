Возле Мариуполя боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ

По оценке СММ ОБСЕ, огонь имел предупредительный характер

Возле Мариуполя в населенном пункте Пикузы 14 июня 2018 года боевики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом свидетельствует отчет организации.

"14 июня в 14:03 патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) на перекрестке дорог T-0519 и C-051235, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия", - сказано в отчете.

Выстрелы производились из автомата АК-74.

"Один из членов патруля увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров южнее дороги. У одного из них был при себе автомат (АК-74). Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45 градусов в направлении патруля СММ. Затем вооруженный мужчина сделал 2-3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45 градусов в направлении патруля миссии. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги C-051235", - отмечается в сообщении.

По оценке СММ ОБСЕ, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть данный район. Патруль СММ незамедлительно уехал и вернулся на базу в Мариуполе.

Напомним, в конце мая боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.