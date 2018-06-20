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Интервью

Госдеп США призвал Россию прекратить преследования миссии ОБСЕ на Донбассе

НовостиПолитика    20.06.2018 - 18:25
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

В Госдепе заявили, что Россия должна поддерживать миссию ОБСЕ и ее усилия по установлению мира

Государственный департамент США призвал Россию прекратить преследовать миссию ОБСЕ на Донбассе. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Пророссийские боевики снова безрассудно обстреляли миссию ОБСЕ, выпустив ракеты типа "воздух-воздух" по гражданским беспилотным самолетам миссии в восточной части Украины 9 и 15 июня. Прекратите преследовать СММ. Россия должна поддерживать СММ  и ее усилия по установлению мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал Россию освободить украинских политических заключенных.

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Теги публикации: ОБСЕ, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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