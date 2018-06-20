Госдеп США призвал Россию прекратить преследования миссии ОБСЕ на Донбассе

В Госдепе заявили, что Россия должна поддерживать миссию ОБСЕ и ее усилия по установлению мира

Государственный департамент США призвал Россию прекратить преследовать миссию ОБСЕ на Донбассе. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Пророссийские боевики снова безрассудно обстреляли миссию ОБСЕ, выпустив ракеты типа "воздух-воздух" по гражданским беспилотным самолетам миссии в восточной части Украины 9 и 15 июня. Прекратите преследовать СММ. Россия должна поддерживать СММ и ее усилия по установлению мира", - говорится в сообщении.

Russia’s proxies again escalated recklessly by firing surface to air missiles at @OSCE civilian UAVs in eastern #Ukraine on June 9 & 15. Stop harassing the SMM. #Russia should support the SMM and its efforts to bring peace. #Peace4Ukraine #ResilientUkraine https://t.co/oaNZbdET3a — Heather Nauert (@statedeptspox) June 19, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал Россию освободить украинских политических заключенных.