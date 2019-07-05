Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

Фото: ОБСЕ (УНИАН)

Перестрелка произошла в районе Золотого

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине попали под обстрел в районе Золотого в 60 км к западу от Луганска. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, перестрелка произошла 4 июля на контрольно-пропускном пункте вооруженных формирований, когда патруль ОБСЕ из четырех человек готовился к запуску беспилотника.

"В 11:55 патрульные СММ, двое из которых находились снаружи и двое в транспортных средствах с открытыми дверями, услышали 30-40 выстрелов из тяжелого пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия, которые были оценены как исходящие 1-2 км к северо-северо-западу от их местонахождения", - говорится в сообщении.

Несколько секунд спустя раздались 20-30 очередей из пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия на территории блокпоста, сообщили наблюдатели ОБСЕ.

В 11:57 все наблюдатели СММ сели в машины и начали уезжать, после чего снова услышали очереди и выстрелы из пулеметов и стрелкового оружия, которые они оценили как перестрелку.

Напомним, 26 июня началось разведение сил и средств в Станице Луганской. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств у Станицы Луганской это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.