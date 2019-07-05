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Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 10:47
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі
Фото: ОБСЄ (УНІАН)

Перестрілка сталася в районі Золотого

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні потрапили під обстріл в районі Золотого в 60 км на захід від Луганська. Про це повідомляється на сайті організації.

Як наголошується в повідомленні, перестрілка сталася 4 липня на контрольно-пропускному пункті збройних формувань, коли патруль ОБСЄ з чотирьох осіб готувався до запуску безпілотника.

"О 11:55 патрульні СММ, двоє з яких перебували зовні і двоє в транспортних засобах з відкритими дверима, почули 30-40 пострілів з важкого кулемета і 20-30 пострілів зі стрілецької зброї, джерело яких було оцінено у 1-2 км на північнч і північний захід від їх місцезнаходження", - йдеться в повідомленні.

Кілька секунд пролунали 20-30 черг з кулемета і 20-30 пострілів зі стрілецької зброї в районі контрольно-пропускного пункту, повідомили спостерігачі ОБСЄ. 

О 11:57 всі спостерігачі СММ сіли в машини і почали їхати, після чого знову почули черги і постріли з кулеметів і стрілецької зброї, які вони оцінили як перестрілку.

Нагадаємо, 26 червня почалося розведення сил і засобів у Станиці Луганській. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однією з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська". 27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіта Чевік у своєму першому зверненні до Постійної ради у Відні заявив, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській це похвальний крок на шляху до розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення.

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