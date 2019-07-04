На Донбассе погибли 7 гражданских с начала года, - ОБСЕ

Иллюстративное фото (euromaidanpress.com)

С начала года ранения получили 58 мирных жителей

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) информирует, что на Донбассе погибли 7 мирных жителей с начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет миссии.

Кроме того, с начала года ранения получили почти 60 гражданских лиц.

"В период с 17 по 30 июня Миссия подтвердила информацию о восьми раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 65 человек: 7 погибших и 58 раненых", - указано в отчете.

Напомним, глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер заявила, что с середины апреля 2014 года и до 9 июня 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 3 332 гражданских лица и более 7 тысяч - были ранены.

По данным Фрейзер, с начала 2019 года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, 58 - были ранены. Она подчеркивала, что это - наименьший показатель за весь период конфликта.

Как писало РБК-Украина, пятый президент Петр Порошенко ранее заявлял, что на Донбассе погибли 2955 украинских военнослужащих.