Глава СММ ОБСЕ призвал развивать прогресс по разведению сил у Станицы Луганской

Фото: Яшар Халит Чевик (osce.org)

Он назвал это шагом к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств у Станицы Луганской это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".

"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не может провести верификацию разведения сил и средств у Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков.