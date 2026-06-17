Набір до перших класів у Києві: скільки дітей уже зараховано і чи вистачить місць для всіх

У столичних школах завершився основний етап прийому документів для зарахування дітей до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Однак батьки, які не встигли подати заяви, ще можуть це зробити.
Про це на запит РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти та науки КМДА.
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Основний етап вступної кампанії до перших класів, який передбачав зарахування дітей до закладів за місцем їхньої реєстрації, проходив у Києві з 1 квітня до 1 червня 2026 року.
"Станом на 11 червня до закладів загальної середньої освіти вже зараховано 82,7% дітей з числа малечі, чиї родини скористалися правом першочергового вступу, та дітей, які зараховані на вільні місця", - повідомили у профільному департаменті КМДА.
Якщо батьки не встигли подати документи у встановлений термін, можливість влаштувати дитину до школи залишається. Прийом документів на вільні місця продовжується і триватиме аж до початку навчання.
"Прийом документів для зарахування дітей на вільні місця у закладах загальної середньої освіти міста Києва триватиме до початку навчального року", - уточнили в КМДА.
Також у відомстві заспокоїли батьків щодо можливого дефіциту місць у школах, запевнивши, що поточна мережа закладів освіти повністю покриває потреби столиці.
"Кількість вільних місць у закладах загальної середньої освіти є достатньою для забезпечення права на освіту всіх охочих", - резюмували в Департаменті освіти та науки.
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