Набор в первые классы в Киеве: сколько детей уже зачислено и хватит ли мест для всех

В столичных школах завершился основной этап приема документов для зачисления детей в первые классы на 2026/2027 учебный год. Однако родители, которые не успели подать заявления, еще могут это сделать.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.
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Основной этап вступительной кампании в первые классы, который предусматривал зачисление детей в учебные заведения по месту их регистрации, проходил в Киеве с 1 апреля по 1 июня 2026 года.
"По состоянию на 11 июня в учреждения общего среднего образования уже зачислено 82,7% детей из числа малышей, чьи семьи воспользовались правом первоочередного зачисления, а также детей, зачисленных на свободные места", - сообщили в профильном департаменте КГГА.
Если родители не успели подать документы в установленный срок, возможность устроить ребенка в школу остается. Прием документов на свободные места продолжается и продлится вплоть до начала занятий.
"Прием документов для зачисления детей на свободные места в учреждениях общего среднего образования города Киева продлится до начала учебного года", - уточнили в КГГА.
Также в ведомстве успокоили родителей относительно возможного дефицита мест в школах, заверив, что существующая сеть учебных заведений полностью покрывает потребности столицы.
"Количество свободных мест в учреждениях общего среднего образования достаточно для обеспечения права на образование всех желающих", - резюмировали в Департаменте образования и науки.
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