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Набор в первые классы в Киеве: сколько детей уже зачислено и хватит ли мест для всех

08:07 17.06.2026 Ср
2 мин
Основной этап приема документов уже закончился. Можно ли еще записать ребенка в школу?
aimg Василина Копытко
В Киеве уже более 80% детей зачислены в 1-й класс (фото: Getty Images)

В столичных школах завершился основной этап приема документов для зачисления детей в первые классы на 2026/2027 учебный год. Однако родители, которые не успели подать заявления, еще могут это сделать.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Главное:

  • Ожидаемое количество учеников: С 1 сентября 2026 года в школы Киева должны пойти более 20 тысяч первоклассников.
  • Текущие показатели: По состоянию на 11 июня уже зачислено 82,7% детей.
  • Прием продолжается: Документы на свободные места будут приниматься до начала учебного года.
  • Гарантии города: Количество мест в учебных заведениях достаточное, чтобы обеспечить право на обучение для всех желающих.

Результаты основного этапа

Основной этап вступительной кампании в первые классы, который предусматривал зачисление детей в учебные заведения по месту их регистрации, проходил в Киеве с 1 апреля по 1 июня 2026 года.

"По состоянию на 11 июня в учреждения общего среднего образования уже зачислено 82,7% детей из числа малышей, чьи семьи воспользовались правом первоочередного зачисления, а также детей, зачисленных на свободные места", - сообщили в профильном департаменте КГГА.

Как зачислиться, если не успели

Если родители не успели подать документы в установленный срок, возможность устроить ребенка в школу остается. Прием документов на свободные места продолжается и продлится вплоть до начала занятий.

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"Прием документов для зачисления детей на свободные места в учреждениях общего среднего образования города Киева продлится до начала учебного года", - уточнили в КГГА.

Также в ведомстве успокоили родителей относительно возможного дефицита мест в школах, заверив, что существующая сеть учебных заведений полностью покрывает потребности столицы.

"Количество свободных мест в учреждениях общего среднего образования достаточно для обеспечения права на образование всех желающих", - резюмировали в Департаменте образования и науки.

Читайте также о том, что недавно Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов учреждений общего среднего образования. Уже 1 сентября 2028 года по ней будут учиться первоклассники.

Ранее мы писали о том, зачем Украина переходит на 12-летнее школьное образование и кого эти изменения ждут уже в 2026 году.

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