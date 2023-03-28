Набір до "Гвардії наступу" можуть продовжити

За словами Павліченко, рекрутингову кампанію, яка почалася у лютому, планують завершити за кілька днів. Наразі подані заявки опрацьовуються, а новобранці, які пройшли попередні етапи, вже проходять навчання. Після проходження бойового злагодження у своєму підрозділі, вони почнуть виконання тих чи інших завдань.

"У березні тих, хто пройшов початкові відбори, а це співбесіда, психологічне тестування, медична комісія, почали зараховувати у підрозділи, де вони надалі будуть проходити службу", - розповів Музичук.

Павліченко додала, що рекрутингові центри, які працюють при ЦНАПах, офіційно працюватимуть до 1 квітня включно.

"Після 1-го числа, ми будемо таки переглядати це рішення, і можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", - сказала вона.

Музичук також додав, що, якщо буде продовжуватись подача заявок, то набір буде продовжуватися тому, що паралельно формуються й інші підрозділи Нацгвардії, які також доукомплектовуються.

За його словами, за час воєнного стану значно розширилися штати військових частин, оскільки зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії. Тому набір до лав Нацгвардії буде продовжуватись і після 1 квітня. Будуть формуватися і резерви.

Музичук повідомив, що станом на кінець минулого тижня до підрозділів Нацгвардії подали трохи більше ніж 16 тисяч анкет.

Нагадаємо, Верховна рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

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