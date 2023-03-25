"Гвардія наступу". МВС назвало дату завершення набору

Сьогодні, 25 березня, в МВС повідомили, що набір в Гвардію наступу незабаром завершиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія", - повідомила заступниця міністра.

Вона додала, що наразі всі охочі долучитися до "Гвардії наступу" ще можуть встигнути подати заяви.

"Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, або подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань", - наголосила Павліченко.

Заступник міністра також зазначила, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки.

Урядовиця повідомила, що основну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, які активно долучалися під час повномасштабного вторгнення до деокупації Київської, Херсонської та Харківської областей.

Нагадаємо, днями Верховна рада України визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

Раніше ми показували, як військові "Гвардії наступу" знищили вантажне авто окупантів на Бахмутському напрямку..

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