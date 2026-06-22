Набір до дитячих садків у Києві: як отримати місце та скільки їх залишилося

Головне: Статистика: У Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей.

У Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей. Система запису: Набір здійснюється автоматично через систему "СЕЗ ЗДО".

Набір здійснюється автоматично через систему "СЕЗ ЗДО". Вільні місця: На наступний навчальний рік доступно 10,9 тис. місць для нових вихованців.

На наступний навчальний рік доступно 10,9 тис. місць для нових вихованців. Оплата: Дошкільна освіта безкоштовна, але батьки оплачують харчування дитини.

Робота садочків у червні

Станом на початок червня 2026 року в Києві функціонують 525 комунальних дитячих садків та дошкільних підрозділів при школах.

Це становить 91% від їх загальної кількості. У цих закладах виховуються та отримують педагогічну, психологічну і корекційну допомогу понад 62 тисячі дітей віком від 1 до 6 років.

Особливості запису

З 1 квітня 2026 року зарахування дітей до комунальних садків відбувається через систему електронного запису "СЕЗ ЗДО".

Ключові принципи зарахування:

Система надсилає автоматичні запрошення до закладу дошкільної освіти.

Першочергово зараховуються діти, які зареєстровані у Києві та обрали садок, закріплений за територією їхньої реєстрації.

Також право на першочергове зарахування мають діти пільгових категорій, визначених законодавством.

На новий 2026/2027 навчальний рік для набору доступно 10,9 тис. вільних місць. Набір дітей до садків наразі триває.

У Департаменті наголошують, що хоча дошкільна освіта є безкоштовною, батьки повинні сплачувати за харчування дітей, вартість якого встановлюється районними державними адміністраціями.