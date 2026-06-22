Набір до дитячих садків у Києві: як отримати місце та скільки їх залишилося

У столиці триває набір дітей до закладів дошкільної освіти на 2026/2027 навчальний рік. Записатись у садок можна онлайн, ще є понад 10 тисяч вільних місць.
Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.
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Станом на початок червня 2026 року в Києві функціонують 525 комунальних дитячих садків та дошкільних підрозділів при школах.
Це становить 91% від їх загальної кількості. У цих закладах виховуються та отримують педагогічну, психологічну і корекційну допомогу понад 62 тисячі дітей віком від 1 до 6 років.
З 1 квітня 2026 року зарахування дітей до комунальних садків відбувається через систему електронного запису "СЕЗ ЗДО".
Ключові принципи зарахування:
На новий 2026/2027 навчальний рік для набору доступно 10,9 тис. вільних місць. Набір дітей до садків наразі триває.
У Департаменті наголошують, що хоча дошкільна освіта є безкоштовною, батьки повинні сплачувати за харчування дітей, вартість якого встановлюється районними державними адміністраціями.
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