UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Набір до дитячих садків у Києві: як отримати місце та скільки їх залишилося

08:00 22.06.2026 Пн
2 хв
Хто має право на першочергове зарахування?
aimg Василина Копитко
У Києві у садочках на наступний рік доступно ще понад 10 тисяч місць (фото: Getty Images)

У столиці триває набір дітей до закладів дошкільної освіти на 2026/2027 навчальний рік. Записатись у садок можна онлайн, ще є понад 10 тисяч вільних місць.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.

Головне:

  • Статистика: У Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей.
  • Система запису: Набір здійснюється автоматично через систему "СЕЗ ЗДО".
  • Вільні місця: На наступний навчальний рік доступно 10,9 тис. місць для нових вихованців.
  • Оплата: Дошкільна освіта безкоштовна, але батьки оплачують харчування дитини.

Робота садочків у червні

Станом на початок червня 2026 року в Києві функціонують 525 комунальних дитячих садків та дошкільних підрозділів при школах.

Це становить 91% від їх загальної кількості. У цих закладах виховуються та отримують педагогічну, психологічну і корекційну допомогу понад 62 тисячі дітей віком від 1 до 6 років.

Особливості запису

З 1 квітня 2026 року зарахування дітей до комунальних садків відбувається через систему електронного запису "СЕЗ ЗДО".

Ключові принципи зарахування:

  • Система надсилає автоматичні запрошення до закладу дошкільної освіти.
  • Першочергово зараховуються діти, які зареєстровані у Києві та обрали садок, закріплений за територією їхньої реєстрації.
  • Також право на першочергове зарахування мають діти пільгових категорій, визначених законодавством.

Читайте також: Як записати дитину в садочок у Києві: послуга доступна онлайн

На новий 2026/2027 навчальний рік для набору доступно 10,9 тис. вільних місць. Набір дітей до садків наразі триває.

У Департаменті наголошують, що хоча дошкільна освіта є безкоштовною, батьки повинні сплачувати за харчування дітей, вартість якого встановлюється районними державними адміністраціями.

Читайте також про те, що освітню екосистему "Мрія" запускають у дитячих садочках. Пілотний проєкт стартує у 6 регіонах у 40 дошкільних освітніх закладах.

Раніше ми писали про те, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївСадочок