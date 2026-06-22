Набор в детские сады Киева: как получить место и сколько их осталось

Главное: Статистика: В Киеве работают 525 детских садов, которые посещают более 62 тысяч детей.

В Киеве работают 525 детских садов, которые посещают более 62 тысяч детей. Система записи: Набор осуществляется автоматически через систему "СЕЗ ЗДО".

Набор осуществляется автоматически через систему "СЕЗ ЗДО". Свободные места: На следующий учебный год доступно 10,9 тыс. мест для новых воспитанников.

На следующий учебный год доступно 10,9 тыс. мест для новых воспитанников. Оплата: Дошкольное образование бесплатное, но родители оплачивают питание ребенка.

Работа детских садов в июне

По состоянию на начало июня 2026 года в Киеве функционируют 525 коммунальных детских садов и дошкольных подразделений при школах.

Это составляет 91% от их общего количества. В этих учреждениях воспитываются и получают педагогическую, психологическую и коррекционную помощь более 62 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Особенности записи

С 1 апреля 2026 года зачисление детей в муниципальные детские сады происходит через систему электронной записи "СЕЗ ЗДО".

Ключевые принципы зачисления:

Система отправляет автоматические приглашения в учреждение дошкольного образования.

В первую очередь зачисляются дети, которые зарегистрированы в Киеве и выбрали детский сад, закрепленный за территорией их регистрации.

Также право на первоочередное зачисление имеют дети льготных категорий, определенных законодательством.

На новый 2026/2027 учебный год для набора доступно 10,9 тыс. свободных мест. Набор детей в детские сады в настоящее время продолжается.

В Департаменте отмечают, что хотя дошкольное образование является бесплатным, родители должны оплачивать питание детей, стоимость которого устанавливается районными государственными администрациями.