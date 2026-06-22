Набор в детские сады Киева: как получить место и сколько их осталось

В столице продолжается набор детей в дошкольные учебные заведения на 2026/2027 учебный год. Записаться в садик можно онлайн, еще есть более 10 тысяч свободных мест.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.
Главное:
По состоянию на начало июня 2026 года в Киеве функционируют 525 коммунальных детских садов и дошкольных подразделений при школах.
Это составляет 91% от их общего количества. В этих учреждениях воспитываются и получают педагогическую, психологическую и коррекционную помощь более 62 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет.
С 1 апреля 2026 года зачисление детей в муниципальные детские сады происходит через систему электронной записи "СЕЗ ЗДО".
Ключевые принципы зачисления:
На новый 2026/2027 учебный год для набора доступно 10,9 тыс. свободных мест. Набор детей в детские сады в настоящее время продолжается.
В Департаменте отмечают, что хотя дошкольное образование является бесплатным, родители должны оплачивать питание детей, стоимость которого устанавливается районными государственными администрациями.
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