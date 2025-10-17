Набагато довше, ніж планувалося. Зустріч Зеленського і Трампа триває, - джерело

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, у Білому домі відбуваються переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Американський лідер зустрів голову української держави на вході до Білого дому, після чого вони спілкувалися із пресою. Відповідаючи на запитання журналістів Зеленський, зокрема, запропонував Трампу угоду - Україна може надати США тисячі дронів в обмін на ракети Tomahawk.

Потім Зеленський та Трамп розпочали закриті переговори. Вони мали проходити в неформальній атмосфері під час ланчу.

Зеленський та Трамп, як повідомлялося раніше, обговорюють можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, ймовірність переговорів України та РФ на рівні лідерів і не лише.

У той же час джерело РБК-Україна в українській делегації розповіло, що Зеленський привіз Трампу карти з "больовими точками" Росії, удари по яких можуть змусити Кремль завершити війну.

