Намного дольше, чем планировалось. Встреча Зеленского и Трампа продолжается, - источник

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп продолжают переговоры в Белом доме уже более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, ланч двух лидеров уже завершился. 

"Но встреча продолжается. Уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - уточнил источник. 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 17 октября, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Американский лидер встретил главу украинского государства на входе в Белый дом, после чего они общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов Зеленский, в частности, предложил Трампу сделку - Украина может предоставить США тысячи дронов в обмен на ракеты Tomahawk.

Затем Зеленский и Трамп начали закрытые переговоры. Они должны были проходить в неформальной атмосфере во время ланча.

Зеленский и Трамп, как сообщалось ранее, обсуждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, вероятность переговоров Украины и РФ на уровне лидеров и не только.

В то же время источник РБК-Украина в украинской делегации рассказал, что Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" России, удары по которым могут вынудить Кремль завершить войну.

Все детали переговоров двух лидеров - в материале РБК-Украина.

