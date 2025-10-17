Намного дольше, чем планировалось. Встреча Зеленского и Трампа продолжается, - источник

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 17 октября, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Американский лидер встретил главу украинского государства на входе в Белый дом, после чего они общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов Зеленский, в частности, предложил Трампу сделку - Украина может предоставить США тысячи дронов в обмен на ракеты Tomahawk.

Затем Зеленский и Трамп начали закрытые переговоры. Они должны были проходить в неформальной атмосфере во время ланча.

Зеленский и Трамп, как сообщалось ранее, обсуждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, вероятность переговоров Украины и РФ на уровне лидеров и не только.

В то же время источник РБК-Украина в украинской делегации рассказал, что Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" России, удары по которым могут вынудить Кремль завершить войну.

Все детали переговоров двух лидеров - в материале РБК-Украина.