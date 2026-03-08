"На злодієві шапка горить": в МЗС висміяли істерики Сійярто щодо грошей Ощадбанку

В МЗС України висміяли заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто щодо грошей та золота українського Ощадбанку", які Угорщина викрала.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
Сійярто, вірний поплічник проросійського угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, вибухнув істерикою у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він заявив, що Угорщина, мовляв, вимагає відповіді на питання щодо того, чиї це гроші.
"Ми досі чекаємо на відповідь: чому через Угорщину було переміщено 900 мільйонів доларів та 420 мільйонів євро готівкою? На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?", - написав він.
У відповідь Тихий єхидно пожартував, що "на злодієві шапка горить", прозоро натякаючи, що Угорщина просто вкрала гроші та не хоче їх повертати.
"В Україні ми кажемо: на злодієві шапка горить. Це означає "A guilty conscience needs no accuser" (дослівно "Нечиста совість не потребує обвинувача", - ред.). Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності", - пообіцяв він.
Нагадаємо, що вдень 8 березня Сибіга повідомив, що Україна вимагає негайного повернення коштів та дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно відібрала в інкасаторів Ощадбанку. Дії Будапешта Київ вважає рекетом та державним тероризмом.
Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжувалися 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині.
Автівки перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Українаю
В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще в руках угорського режиму Віктора Орбана. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.
