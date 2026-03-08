Сийярто, верный приспешник пророссийского венгерского премьер-министра Виктора Орбана, разразился истерикой в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Он заявил, что Венгрия, мол, требует ответа на вопрос относительно того, чьи это деньги.

"Мы до сих пор ждем ответа: почему через Венгрию было перемещено 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?", - написал он.

В ответ Тихий ехидно пошутил, что "на воре шапка горит", прозрачно намекая, что Венгрия просто украла деньги и не хочет их возвращать.

"В Украине мы говорим: на воре шапка горит. Это означает "A guilty conscience needs no accuser" (дословно "Нечистая совесть не нуждается в обвинителе", - ред.). Это именно тот случай. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности", - пообещал он.