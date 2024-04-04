"На території України воюють шведські найманці": в РНБО спростували черговий фейк росіян

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про те, що на боці України проти Росії воюють шведські найманці з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Захарової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства, громадян іншої держави приймають до лав ЗСУ за контрактом.
"Іноземці, які беруть участь у воєнних діях в Україні, є військовослужбовцями ЗСУ, а не "найманцями", - йдеться у спростуванні.
Російські пропагандисти доволі активно просувають наратив про "найманців", як це було, наприклад, з французами, які нібито "загинули" в результаті удару по готелю в Харкові. Так Росія намагається переконати світ, що воює не з Україною, а "проти НАТО і колективного Заходу", йдеться у повідомленні.
"Іронічно, що сама Росія не гребує вербувати найманців з країн, де має свою мережу агентів – на ТОТ України помічені громадяни Сербії, Куби, Непалу та інших "дружніх" до режиму країн", - пишуть у РНБО.
Нагадаємо, РФ розповсюджує фейки стосовно евакуації та оточення Харкова. В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі та назвали це російською ІПСО.
Крім того, нещодавно у ДПСУ спростували нові фейки каналу Х, який, маскуючись під пресслужбу прикордонного відомства України, публікував вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.
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