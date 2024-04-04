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"На территории Украины воюют шведские наемники": в СНБО опровергли очередной фейк россиян

Фото: в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Пропагандистские СМИ начали распространять ложную информацию о том, что на стороне Украины против России сражаются шведские наемники со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Захаровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, граждан другого государства принимают в ряды ВСУ по контракту.

"Иностранцы, участвующие в военных действиях в Украине, являются военнослужащими ВСУ, а не "наемниками", - говорится в опровержении.

Российские пропагандисты довольно активно продвигают нарратив о "наемниках", как это было, например, с якобы "погибшими" французами в результате удара по гостинице в Харькове. Так Россия пытается убедить мир, что воюет не с Украиной, а против НАТО и коллективного Запада, говорится в сообщении.

"Иронично, что сама Россия не гнушается вербовать наемников из стран, где имеет свою сеть агентов - на ТОТ Украины замечены граждане Сербии, Кубы, Непала и других "дружественных" в режим стран", - пишут в СНБО.

Напомним,РФ распространяет фейки по эвакуации и окружению Харькова. В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи и назвали это российским ИПСО.

Кроме того, недавно в ГНСУ опровергли новые фейки канала Х, который, маскируясь под пресс-службу пограничного ведомства Украины, публиковал вымышленную, ложную и недостоверную информацию.

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