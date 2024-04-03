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В ГУР спростували інформацію стосовно "наступу на Харків"

Харків, Середа 03 квітня 2024 20:40
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В ГУР спростували інформацію стосовно "наступу на Харків" Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі, що росіянри "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це - російська ІПСО", - зазначив Юсов.

Такими вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни, додав Юсов.

РФ розповсюджує фейки стосовно евакуації та оточення Харкова

Окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

Експерти виключають наступ на Харків

Військовий експерт Олександр Коваленко виключає російський наступ на Харків. На його думку, наразі Росія немає необхідних ресурсів, щоб повторно спробувати захопити місто.

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