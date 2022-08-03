"На равных" с США. В Германии призвали к укреплению трансатлантического партнерства

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к укреплению военного потенциала европейских стран. По ее словам, такой шаг даст возможность быть с США "на равных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW , которое обнародовало отрывок из выступления немецкого министра в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке.

Дипломатка отметила, что сейчас безопасность и свобода Запада находятся под угрозой, которой "не было десятилетиями". Именно поэтому, по мнению Бербок, нужно построить более прочное трансатлантическое партнерство на XXI век.

Она пояснила, что для Германии и других европейских стран это означает укрепление военного потенциала, чтобы "иметь возможность быть с США на равных".

"Жестокая война России ясно дала понять: свобода, демократия и права человека подвергаются нападению. Мы должны противостоять этому силой", - добавила глава МИД.