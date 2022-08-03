"На рівних" зі США. У Німеччині закликали до зміцнення трансатлантичного партнерства

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала до зміцнення військового потенціалу європейських країн. За її словами, такий крок дасть можливість бути зі США "на рівних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW , яке оприлюднило витяг з виступу німецької міністерки в приватному дослідному університеті New School у Нью-Йорку.

Дипломатка зазначила, що нині безпека та свобода Заходу перебувають під загрозою, якої "не було десятиліттями". Саме тому, на думку Бербок, потрібно побудувати міцніше трансатлантичне партнерство на XXI століття.

Вона пояснила, що для Німеччини та інших європейських країн це означає зміцнення військового потенціалу, щоб "мати можливість бути зі США на рівних".

"Жорстока війна Росії ясно дала зрозуміти: свобода, демократія та права людини зазнають нападу. Ми повинні протистояти цьому силою", - додала глава МЗС.