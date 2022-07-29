Госдеп США одобрил продажу истребителей F-35 Германии на 8,4 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов, сообщил Пентагон в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сделка о покупке крупной партии современных истребителей была заключена после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести модернизацию вооруженных сил своей страны на фоне вторжения России в Украину.

Пентагон сообщил, что основными подрядчиками сделки являются Lockheed Martin, Boeing и Raytheon Technologies. Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже. Несмотря на одобрение Госдепартамента, пока точно не известно, на каком этапе находится подписание контракта.

В марте в Германии заявили, что намерены приобрести 35 американских истребителей F-35, чтобы заменить устаревающие Tornado.