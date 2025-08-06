У МЗС зробили заяву щодо українців, які утримуються на кордоні РФ з Грузією

У МЗС нагадали, що з другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ.

Як зазначили у відомстві, завдяки заходам вжитих МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України.

У МЗС також нагадали, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - зазначили у відомстві.

Там розповіли, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією - це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності.

Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

Зазначається, що пункт "Даріалі" використовувався для повернення депортованих громадян України та у попередні роки. Проблема набула особливої гостроти протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення Росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії.

Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту.

"З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії", - повідомили у МЗС.

Як розповіли у відомстві, 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п'ятьох громадян України, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у пункті пропуску "Даріалі", щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.

При цьому до голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.

"МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України працює задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи", - наголосили у міністерстві.

У МЗС також зазначили, що отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску "Даріалі" та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.

"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі", - додали у відомстві.