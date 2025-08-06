У МЗС зробили заяву щодо українців, які утримуються на кордоні РФ з Грузією

Україна активно працює з Грузією та Молдовою для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту українців, які утримуються на російсько-грузинському кордоні, через молдавську територію.
Про це РБК-Україна повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
У МЗС нагадали, що з другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ.
Як зазначили у відомстві, завдяки заходам вжитих МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.
Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України.
У МЗС також нагадали, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.
"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - зазначили у відомстві.
Там розповіли, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією - це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності.
Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.
Зазначається, що пункт "Даріалі" використовувався для повернення депортованих громадян України та у попередні роки. Проблема набула особливої гостроти протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення Росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії.
Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту.
"З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії", - повідомили у МЗС.
Як розповіли у відомстві, 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п'ятьох громадян України, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у пункті пропуску "Даріалі", щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.
При цьому до голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.
"МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України працює задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи", - наголосили у міністерстві.
У МЗС також зазначили, що отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску "Даріалі" та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.
Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.
"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким українці, які "незаконно перебувають у Росії", мають до 10 вересня або виїхати з країни, або узаконити свій статус.
В результаті дій росіян у транзитній зоні між кордонами РФ та Грузії застрягли десятки людей. Багато з них після російської в'язниці не мають належних документів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не депортовувати українців на кордон із Грузією, а вивозити їх безпосередньо до українського кордону.
Тим часом грузинські правоохоронці запропонували Україні самостійно забирати своїх раніше засуджених громадян із пунктів пропуску.
Нещодавно повідомлялося, що грузинські правоохоронці планують розширити житловий простір на пункті пропуску "Даріалі". Там перебувають депортовані з Росії українці, яким не дозволили заїхати в країну.
Вчора стало відомо, що п’ятеро українців, які перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску "Даріалі" на кордоні з Росією, оголосили безстрокове голодування.