В МИД сделали заявление относительно украинцев, которые удерживаются на границе РФ с Грузией

В МИД напомнили, что со второй половины июня 2025 года российская сторона активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ.

Как отметили в ведомстве, благодаря мерам, принятым МИД совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сей день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы.

В то же время Россия продолжила присылать большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции. Сейчас в буферной зоне пункта пропуска "Дариали" находятся 96 граждан Украины.

В МИД также напомнили, что ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже обращался публично к российской стороне с призывом отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу с Украиной.

"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", - отметили в ведомстве.

Там рассказали, что большинство украинских граждан, которых РФ депортирует на границу с Грузией - это люди, которые предварительно привлекались к уголовной ответственности.

Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию РФ, так и граждане Украины, которые находились на территории РФ и были осуждены за совершенные там преступления.

Отмечается, что пункт "Дариали" использовался для возвращения депортированных граждан Украины и в предыдущие годы. Проблема приобрела особую остроту в течение июля в результате значительной интенсификации выдворения Россией граждан Украины через этот пункт пропуска в июне, а также приостановления на определенном этапе Молдовой транзита лиц указанной категории.

Граждане Украины оказались в буферной зоне грузино-российской границы в крайне сложном положении, поскольку грузинская сторона выразила готовность обеспечить организованную перевозку этих граждан в аэропорт Тбилиси только после подтверждения молдавской стороной готовности принять их в качестве страны транзита.

"С целью урегулирования гуманитарных аспектов пребывания граждан Украины в буферной зоне грузинской границы посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии", - сообщили в МИД.

Как рассказали в ведомстве, 5 августа посольство Украины в Грузии получило обращение от пяти граждан Украины, которые были депортированы с территории РФ и временно содержатся в пункте пропуска "Дариали", о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии.

При этом к голодовке присоединяются и другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска.

"МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами этих стран и Украины работает для скорейшего решения этого гуманитарного кризиса", - отметили в министерстве.

В МИД также отметили, что получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии немедленно отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска "Дариали" и обратились к грузинской стороне с требованием безотлагательного и беспрепятственного доступа.

Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска "Дариалы", включая тех, кто объявил голодовку.

"В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариалы", - добавили в ведомстве.