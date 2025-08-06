В МИД сделали заявление относительно украинцев, которые удерживаются на границе РФ с Грузией

Украина активно работает с Грузией и Молдовой для поиска как можно более быстрого решения для транзита украинцев, которые удерживаются на российско-грузинской границе, через молдавскую территорию.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В МИД напомнили, что со второй половины июня 2025 года российская сторона активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ.
Как отметили в ведомстве, благодаря мерам, принятым МИД совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сей день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы.
В то же время Россия продолжила присылать большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции. Сейчас в буферной зоне пункта пропуска "Дариали" находятся 96 граждан Украины.
В МИД также напомнили, что ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже обращался публично к российской стороне с призывом отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу с Украиной.
"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", - отметили в ведомстве.
Там рассказали, что большинство украинских граждан, которых РФ депортирует на границу с Грузией - это люди, которые предварительно привлекались к уголовной ответственности.
Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию РФ, так и граждане Украины, которые находились на территории РФ и были осуждены за совершенные там преступления.
Отмечается, что пункт "Дариали" использовался для возвращения депортированных граждан Украины и в предыдущие годы. Проблема приобрела особую остроту в течение июля в результате значительной интенсификации выдворения Россией граждан Украины через этот пункт пропуска в июне, а также приостановления на определенном этапе Молдовой транзита лиц указанной категории.
Граждане Украины оказались в буферной зоне грузино-российской границы в крайне сложном положении, поскольку грузинская сторона выразила готовность обеспечить организованную перевозку этих граждан в аэропорт Тбилиси только после подтверждения молдавской стороной готовности принять их в качестве страны транзита.
"С целью урегулирования гуманитарных аспектов пребывания граждан Украины в буферной зоне грузинской границы посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии", - сообщили в МИД.
Как рассказали в ведомстве, 5 августа посольство Украины в Грузии получило обращение от пяти граждан Украины, которые были депортированы с территории РФ и временно содержатся в пункте пропуска "Дариали", о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии.
При этом к голодовке присоединяются и другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска.
"МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами этих стран и Украины работает для скорейшего решения этого гуманитарного кризиса", - отметили в министерстве.
В МИД также отметили, что получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии немедленно отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска "Дариали" и обратились к грузинской стороне с требованием безотлагательного и беспрепятственного доступа.
Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска "Дариалы", включая тех, кто объявил голодовку.
"В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариалы", - добавили в ведомстве.
Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября или выехать из страны, или узаконить свой статус.
В результате действий россиян в транзитной зоне между границами РФ и Грузии застряли десятки людей. Многие из них после российской тюрьмы не имеют надлежащих документов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Россию не депортировать украинцев на границу с Грузией, а вывозить их непосредственно к украинской границе.
Тем временем грузинские правоохранители предложили Украине самостоятельно забирать своих ранее осужденных граждан из пунктов пропуска.
Недавно сообщалось, что грузинские правоохранители планируют расширить жилое пространство на пункте пропуска "Дариали". Там находятся депортированные из России украинцы, которым не разрешили заехать в страну.
Вчера стало известно, что пятеро украинцев, которые находятся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска "Дариали" на границе с Россией, объявили бессрочную голодовку.