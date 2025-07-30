Уряд Грузії розширить житлову зону для українців, що застрягли на кордоні з РФ

Грузинські правоохоронці планують розширити житловий простір на пункті пропуску "Даріалі". Там перебувають депортовані з Росії українці, яким не дозволили заїхати в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Эхо Кавказа.

В офіційній заяві Прикордонної поліції МВС Грузії зазначається, що пункт пропуску "Даріалі" - наразі єдиний чинний перехід, через який почастішали випадки прибуття осіб із території Російської Федерації.

Ці люди намагаються перетнути державний кордон Грузії з нечинними документами, представляючись українцями, які нібито відбували покарання за кримінальні злочини на тимчасово окупованих територіях України. У більшості випадків вони вже відбували покарання в колоніях на території РФ, куди були вивезені примусово.

Після завершення строку покарання, російська влада здійснює так звану "депортацію" таких осіб саме через зазначений пункт пропуску на кордоні Росії з Грузією.

За словами грузинських правозахисників і самих українців, які наразі перебувають у прикордонному пункті, умови їхнього утримання залишаються вкрай незадовільними - відсутній належний доступ до медичної допомоги і харчування. У підвальному приміщенні бракує місць для сну, тож людям доводиться відпочивати по черзі.

Орієнтовна вартість розширення житлового простору на "Даріалі" становить 299 990 ларі (близько 4,6 млн гривень).