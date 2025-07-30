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Уряд Грузії розширить житлову зону для українців, що застрягли на кордоні з РФ

Середа 30 липня 2025 03:00
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Уряд Грузії розширить житлову зону для українців, що застрягли на кордоні з РФ Ілюстративне фото: КПП на кордоні РФ та Грузії у Верхньому Ларсі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Грузинські правоохоронці планують розширити житловий простір на пункті пропуску "Даріалі". Там перебувають депортовані з Росії українці, яким не дозволили заїхати в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Эхо Кавказа.

В офіційній заяві Прикордонної поліції МВС Грузії зазначається, що пункт пропуску "Даріалі" - наразі єдиний чинний перехід, через який почастішали випадки прибуття осіб із території Російської Федерації.

Ці люди намагаються перетнути державний кордон Грузії з нечинними документами, представляючись українцями, які нібито відбували покарання за кримінальні злочини на тимчасово окупованих територіях України. У більшості випадків вони вже відбували покарання в колоніях на території РФ, куди були вивезені примусово.

Після завершення строку покарання, російська влада здійснює так звану "депортацію" таких осіб саме через зазначений пункт пропуску на кордоні Росії з Грузією.

За словами грузинських правозахисників і самих українців, які наразі перебувають у прикордонному пункті, умови їхнього утримання залишаються вкрай незадовільними - відсутній належний доступ до медичної допомоги і харчування. У підвальному приміщенні бракує місць для сну, тож людям доводиться відпочивати по черзі.

Орієнтовна вартість розширення житлового простору на "Даріалі" становить 299 990 ларі (близько 4,6 млн гривень).

Нагадаємо, за оцінками українських правозахисників, збільшення кількості депортованих, пов'язане з указом російського лідера Володимира Путіна, згідно з яким громадяни України зобов’язані до 10 вересня 2025 року або легалізувати своє перебування в Росії, або залишити її територію.

Правозахисники припускають, що ближче до цієї дати кількість депортованих українців із Росії може істотно зрости.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не депортовувати українців на кордон із Грузією, а вивозити їх безпосередньо до українського кордону.

Тим часом грузинські правоохоронці запропонували Україні самостійно забирати своїх раніше засуджених громадян із пунктів пропуску.

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