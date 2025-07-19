Сибіга вимагає від Росії не депортувати українців до Грузії: що пропонується натомість

Україна вимагає від Росії припинити використовувати депортацію громадян України до Грузії, як зброю. Київ вимагає від РФ привозити українців, яких хочуть депортувати, безпосередньо до українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в X (Twitter).

Сибіга зазначив, що з червня цього року значно зросла кількість громадян України, яких російський режим депортує через кордон із Грузією. Переважно це люди, яких "засудив" російський "суд" та які змушені були відбувати "покарання" в російських в'язницях.

В результаті дій росіян у транзитній зоні між кордонами РФ та Грузії застрягли десятки людей. Багато з них після російської в'язниці не мають належних документів.

"Українські консули активно працюють над тим, щоб забезпечити їх документами та транспортувати їх до України через Молдову. 43 громадян, зокрема колишній політв'язень Андрій Коломієць, вже евакуювали цим маршрутом. Однак, ще більше людей залишаються у складних умовах на кордоні", - повідомив міністр.

Сибіга додав, що Україна, Грузія та Молдова зараз активно працюють над питанням повернення українців додому. Але немає гарантій того, що російський режим не вирішить збільшити кількість депортованих через грузинський кордон.

"Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії направляти ці категорії громадян України безпосередньо до українського кордону. Ми будемо готові прийняти їх звідти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію безпосередньо та через міжнародні організації, використовуючи офіційні канали", - резюмував міністр.