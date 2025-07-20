Грузія пояснила відмову пропускати депортованих українців з РФ і запропонувала вихід
Міністерство внутрішніх справ Грузії відмовило у в'їзді до країни українцям, які перебувають у транзитній зоні на пункті пропуску "Дарьялі" у Верхньому Ларсі на кордоні з Росією. Грузинські правоохоронці пропонують Україні самостійно забирати своїх громадян з пунктів пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Грузії.
Грузинське міністерство заявило, що українцям не дозволили в'їхати в країну нібито з міркувань державної безпеки. Мовляв, ці особи мають "кримінальне минуле" та "були неодноразово засуджені" росіянами.
Проте МВС, за їхніми ж словами, запропонувало Україні кілька механізмів, як повернути українців на Батьківщину. Зокрема Україні запропонували "як повітряні, так і морські" способи вивезти українських громадян. Тбілісі також звинуватив Україну в тому, що вона нібито досі "не прийняла рішення".
"Українська сторона все ще утримується від повернення їх морем і поки що конкретного рішення не прийняла. Водночас ведуться спільні консультації щодо механізму безпечного повернення цих людей на батьківщину, у тому числі за допомогою авіаперевезення", - сказано у повідомленні міністерства.
За даними МВС Грузії, на КПП "Дарьялі" зараз перебуває близько 80 українців, яких депортували російські силові структури. Усі вони проходять, як "засуджені" росіянами, і всім цим людям відмовили у в'їзді до країни.
"Усі державні органи, у межах своєї компетенції, вживають необхідних заходів для забезпечення своєчасного здійснення програми повернення осіб, які перебувають у нейтральній зоні, на батьківщину та захисту безпеки населення нашої країни", - запевнили у міністерстві.
Російські депортації до Грузії
Нагадаємо, 19 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із вимогою до Росії припинити використовувати депортацію громадян України до Грузії, як зброю. Київ вимагає від РФ привозити українців, яких хочуть депортувати, безпосередньо до українського кордону.
Останнім часом росіяни активно депортують до Грузії українців, яких "засудили" за сфабрикованими звинуваченнями. 11 липня до України через Грузію та Молдову повернувся політв'язень Андрій Коломієць, якого окупаційний "суд" в Криму незаконно "засудив" до 10 років позбавлення волі.
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