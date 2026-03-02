У МЗС зробили важливе попередження для українців в ОАЕ та Бахрейні

На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС звернулося до українців, які перебувають в ОАЄ та Королівстві Бахрейн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах у Facebook.
У повідомленні наголошується, що всі українці, які наразі перебувають у цих країнах, повинні заповнити інформаційно-облікову форму.
Вона є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.
"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись із розумінням та заповнити цю форму у разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться у заяві.
Посольство закликає громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.
Також у МЗС додали лінк на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.
За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було вбито верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Видання Axios пише, що Сполучені Штати та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, проте удар відклали з оперативних і розвідувальних причин.
У відповідь Тегеран розпочав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах і територіях держав-союзників США на Близькому Сході, зокрема Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.