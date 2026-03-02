В МИД сделали важное предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне

В сообщении отмечается, что все украинцы, которые сейчас находятся в этих странах, должны заполнить информационно-учетную форму.

Она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

"Телефонные линии Посольства и Консульства сейчас перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в заявлении.

Посольство призывает граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации с безопасностью и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.

Также в МИД добавили ссылку на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.