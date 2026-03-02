В МИД сделали важное предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне

На фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД обратилось к украинцам, которые находятся в ОАЭ и Королевстве Бахрейн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.
Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
В сообщении отмечается, что все украинцы, которые сейчас находятся в этих странах, должны заполнить информационно-учетную форму.
Она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.
"Телефонные линии Посольства и Консульства сейчас перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в заявлении.
Посольство призывает граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации с безопасностью и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.
Также в МИД добавили ссылку на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.
По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Издание Axios пишет, что Соединенные Штаты и Израиль изначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако удар отложили по оперативным и разведывательным причинам.
В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по американским военным объектам и территориям государств-союзников США на Ближнем Востоке, в частности Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.